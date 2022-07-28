Украинский беспилотник атаковал дом сотрудников Запорожской АЭС в Энергодаре

Украинские военные атаковали дом, в котором живут сотрудники Запорожской АЭС, сообщили ТАСС в военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара. Удар нанесли в ночь на четверг.

Беспилотник ВСУ направили на поселок Сосновый бор в Энергодаре.

«Жертв удалось избежать. Важно отметить, что мина, сброшенная украинскими боевиками, попала в детскую комнату», — рассказали представители администрации города.

Утром 28 июля украинские войска вновь ударили по территории ДНР. Они дважды атаковали Донецк, еще по одному разу обстреляли Макеевку и Яковлевку. Представители республики уточнили, что в результате вчерашних обстрелов в Киевском районе Донецка погиб мужчина 1954 года рождения.