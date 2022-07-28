ВСУ дважды за утро обстреляли Донецк

Украинские войска 28 июля возобновили удары по Донецку и Макеевке, а также атаковали Яковлевку. Все обстрелы вели с позиций в Авдеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Вооруженные силы Украины дважды атаковали Киевский район Донецка. Они нанесли удары в 07:20 и 07:30, выпустив в общей сложности девять снарядов калибром 152 миллиметра.

В 07:24 боевики обстреляли тремя такими же снарядами Червоногвардейский район Макеевки. Спустя 11 минут пострадал населенный пункт Яковлевка. По нему выпустили еще три артснаряда.

Представительство ДНР в СЦКК также получило информацию о жертвах вчерашних обстрелов. В Киевском районе Донецка по улице Чеканной, 30 погиб мужчина 1954 года рождения.