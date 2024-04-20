20 апреля 2024, 09:30
Украинских военных под Харьковом уличили в маскировке под гражданских
РИА «Новости»: боевики ВСУ в Харьковской области выдавали себя за гражданских
Украинские военнослужащие зачастую выдают себя за мирных жителей, когда перемещаются между позициями в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» рассказал командир артиллерийского подразделения ВС России.
«Противник использует тактику маскировки под гражданских лиц, передвигается на гражданских машинах, в гражданской одежде», — заявил он.
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Командир подразделения отметил, что отличить военных от гражданских можно по наличию бронежилетов и оружия.
Военный добавил, что маскировку обычно используют операторы беспилотников. По его словам, с мест, куда подъезжают якобы гражданские автомобили, взлетают дроны-разведчики или FPV-дроны.
Если разведка замечает расчеты БПЛА, артиллерия тут же их уничтожает, заключил боец.
Ранее российские артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ в промышленной зоне Часова Яра. В расположении находились иностранные наемники, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
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