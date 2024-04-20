Спецоперация 20 апреля 2024, 09:30 Украинских военных под Харьковом уличили в маскировке под гражданских РИА «Новости»: боевики ВСУ в Харьковской области выдавали себя за гражданских Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Украинские военнослужащие зачастую выдают себя за мирных жителей, когда перемещаются между позициями в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» рассказал командир артиллерийского подразделения ВС России.

«Противник использует тактику маскировки под гражданских лиц, передвигается на гражданских машинах, в гражданской одежде», — заявил он.

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Командир подразделения отметил, что отличить военных от гражданских можно по наличию бронежилетов и оружия.

Военный добавил, что маскировку обычно используют операторы беспилотников. По его словам, с мест, куда подъезжают якобы гражданские автомобили, взлетают дроны-разведчики или FPV-дроны.

Если разведка замечает расчеты БПЛА, артиллерия тут же их уничтожает, заключил боец.

Ранее российские артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ в промышленной зоне Часова Яра. В расположении находились иностранные наемники, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.