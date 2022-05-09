СМИ сообщили о сбитых над Херсоном украинских ракетах

Ракетный обстрел северных районов Херсона в День Победы устроили украинские националисты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

Журналист уточнил, что в городе начала работать система противовоздушной обороны и слышны взрывы.

Представитель российского силового ведомства в беседе с представителем агентства пояснил, что ракеты были направлены в северную часть Херсона, но средствами ПВО их сбили в районе поселка Чернобаевка.

Это не первый обстрел города и близких населенных пунктов украинскими войсками при помощи тяжелого вооружения.

Накануне Министерство обороны России сообщило об ударе украинской ракетой «Точка-У» по городу Голая Пристань, расположенному недалеко от Херсона.

В результате полностью разрушен жилой дом, принадлежащий семье с ребенком, 10 зданий получили серьезные повреждения.

Херсонская область с марта находится под контролем Вооруженных сил России. Регионом управляет военно-гражданская администрация, которая пообещала перевести все расчеты в рубли, а также разрешила вещание российских телеканалов и радиостанций.