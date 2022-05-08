Мирные жители пострадали при обстреле города под Херсоном со стороны ВСУ

ВСУ накануне обстреляли частный сектор города Голая Пристань в Херсонской области из ракет «Точка-У». Есть пострадавшие среди мирных жителей. Об этом информировало Минобороны РФ. В Telegram-канале оборонного ведомства появилось видео последствий обстрела.

«Преступный ракетный удар нанесли военнослужащие Вооруженных сил Украины по городу Голая Пристань Херсонской области, подвергнув опасности жизни мирных жителей», — сказано в сообщении.

Один дом, где жила семья с ребенком, оказался полностью разрушен, еще 10 зданий получили повреждения. Среди них — дом ветерана труда.

Последствия обстрела устраняют коммунальные службы.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что обстрел Голой Пристани произошел ранним утром 7 мая. На тот момент было известно о четырех пострадавших.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил России в марте в ходе спецоперации на Украине. В регионе действует военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радио, восстанавливаются торговые связи с Крымом.