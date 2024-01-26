Спецоперация 26 января 2024, 01:30 «Хотелось пожить». Пленный ВСУ рассказал, почему сдался российским бойцам Пленный ВСУ Лотницкий заявил, что сдался бойцам ВС РФ, потому что хотел пожить РИА «Новости»

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Украинский военнопленный Владимир Лотницкий назвал попадание в плен к российским бойцам единственной возможностью на спасение. Его слова передало Минобороны России в Telegram-канале.

По словам пленного, украинская армия плохо подготавливает личный состав в подразделениях, а также ВСУ не хватает современной военной техники.

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«Стрелковое оружие у нас на уровне Советского Союза — то есть нового ничего там нет. Те обещанные Bradley я считаю рассказом бабушки», — сказал Лотницкий.

Военный отметил, что добровольно сдался в плен ВС РФ, потому что «хотелось пожить». Российские бойцы хорошо относятся к нему и другим пленным.

«Сделали чая, дали переобуться, переодеться, накормили, промыли, зачистили, перемотали. Где были наши командиры? Мы одни тут были», — признался Владимир.

Ранее попавший в плен солдат ВСУ рассказал об обстановке в украинских войсках. Он отметил, что его отправили на поле боя с одной гранатой и автоматом.