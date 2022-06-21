Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой

Украинские силы утром 21 июня обстреляли Ясиноватую в ДНР. Они выпустили по населенному пункту пять снарядов калибром 152 миллиметра. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) по направлению: 09:30 (совпадает с мск) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра», — сказано в сообщении СЦКК.

Ясиноватая находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка. Ясиноватая контролируется ДНР, к западу от города в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских сил.

Ранее 21 июня ведомство сообщило об обстрелах Пантелеймоновки. ВСУ выпустили по ней пять снарядов калибром 152 миллиметра.