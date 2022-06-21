ВСУ выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке

Украинские военные утром 21 июня выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило в представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

«Выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра», — сказано в сообщении.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались геноциду и издевательствам со стороны украинской власти.

Минобороны РФ заявило, что ВС России выполнили основные задачи первого этапа — значительно уменьшила боевой потенциал Украины. Главной целью спецоперации ведомство назвало освобождение Донбасса.