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Украинские войска открыли огонь по Энергодару

Член ВГА Запорожья Рогов: украинские войска открыли огонь по Энергодару

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Украинские военные начали обстреливать Энергодар. В городе прозвучало порядка 20 взрывов, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Около 01:45–01:50 в городе энергетиков, рядом с которым находится Запорожская АЭС, прозвучали пять взрывов. Нацистские черти вчера не дали выспаться в Мелитополе, а сегодня не дают нормально поспать в Энергодаре», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

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Спустя некоторое время он опубликовал второе сообщение, в котором снова заявил об атаке. По словам члена главного совета, жители города услышали около 20 взрывов.

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Также Рогов написал, что украинские войска отправили уже второй за ночь пакет ракет из Никополя. Предварительно, бойцы ВСУ стреляют из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее Генштаб ВСУ признал, что украинские военнослужащие наносили удары по территории Энергодара. Город располагается рядом с Запорожской АЭС. Сейчас на станции находятся представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

ВСУ

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