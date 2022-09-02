Спецоперация 02 сентября 2022, 21:16 Поделиться Telegram

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Viber Генштаб ВСУ сознался в ударах по Энергодару Генштаб ВСУ признал, что бил по территории Энергодара РИА «Новости»

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Генеральный штаб войск Украины признал, что военные страны наносили удары по территории Энергодара. Об этом украинское военное ведомство написало в соцсети.

«Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника», — заявил Генштаб ВСУ.

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Город находится рядом с Запорожской АЭС. В четверг 1 сентября на станцию прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Инспекторы зафиксировали факты обстрелов электростанции. В состав делегации вошли представители нескольких стран.

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Как отметил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, после приезда сотрудников агентства украинские войска прекратили обстреливать АЭС.

Сейчас на станции продолжают работать 13 инспекторов. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, некоторые члены делегации останутся на территории Запорожской АЭС на постоянной основе.

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