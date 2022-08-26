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    26 августа 2022, 17:11

    Украинские войска нанесли удар по Запорожской АЭС

    Власти Энергодара сообщили об ударе украинских военных по ЗАЭС

    Александр Иванов

    Украинские военные нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС, сообщили в администрации Энергодара. Снаряды угодили в район хранилища радиоактивных изотопов, уточнили городские власти.

    Украинские войска нанесли удар по Запорожской АЭС

    «Украинские каратели продолжают мировой ядерный террор, нанося удары по территории атомной электростанции. Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов», — рассказали в Энергодаре.

    В администрации добавили, что ВСУ не нанесли ущерба инфраструктуре и ключевым узлам станции. Специалисты не выявили загрязнений на ЗАЭС и добавили, что радиационный фон в пределах нормы.

    Накануне украинские военные обстреляли город Горловку в ДНР. В результате атаки погибла местная жительница, сообщил RT. По словам мэра Ивана Приходько, двое детей погибшей получили ранения.

    Ранее ВСУ обстреливали территорию возле ЗАЭС, из-за чего начался пожар и короткое замыкание на линии электропередач. В пятницу днем стало известно, что украинские войска перебили последнюю линию, идущую со станции на Украину.