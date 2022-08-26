Украинские войска нанесли удар по Запорожской АЭС

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС, сообщили в администрации Энергодара. Снаряды угодили в район хранилища радиоактивных изотопов, уточнили городские власти.

«Украинские каратели продолжают мировой ядерный террор, нанося удары по территории атомной электростанции. Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов», — рассказали в Энергодаре.

В администрации добавили, что ВСУ не нанесли ущерба инфраструктуре и ключевым узлам станции. Специалисты не выявили загрязнений на ЗАЭС и добавили, что радиационный фон в пределах нормы.

Накануне украинские военные обстреляли город Горловку в ДНР. В результате атаки погибла местная жительница, сообщил RT. По словам мэра Ивана Приходько, двое детей погибшей получили ранения.

Ранее ВСУ обстреливали территорию возле ЗАЭС, из-за чего начался пожар и короткое замыкание на линии электропередач. В пятницу днем стало известно, что украинские войска перебили последнюю линию, идущую со станции на Украину.