Спецоперация 13 марта 2023, 14:46 Украинские войска лишились на Купянском направлении более 60 бойцов за сутки Минобороны: ВС России уничтожили на Купянском направлении более 60 бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска атаковали подразделения Вооруженных сил Украины в Харьковской области и Луганской Народной Республике. За сутки погибли более 60 боевиков, объявил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удары по позициям ВСУ у населенных пунктов Масютовка и Крахмальное Харьковской области, а также Стельмаховка и Розовка ЛНР нанесли артиллерия группировки войск «Запад» и другие подразделения. Погибли более 60 украинских бойцов, два автомобиля противника вышли из строя.

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На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» ударила по позициям ВСУ, погибли до 110 военнослужащих.

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Группировка «Юг» атаковала на Донецком направлении, ВСУ понесли значительные потери — до 190 украинских солдат.

Еще до 60 военных украинская армия потеряла на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, более 20 — на Херсонском.