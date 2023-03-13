Спецоперация 13 марта 2023, 14:35 Российские войска ударили по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны заявило о ликвидации 110 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Группировка российских войск «Центр» нанесла удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на Краснолиманском направлении. Потери противника за сутки на этом участке проведения специальной операции составили 110 человек личного состава. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удары артиллерии «Центра» также уничтожили два пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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Подразделения противника находились около сел Невского и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также в районе сел Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики.

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За минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия объединенной группировки российских войск поразила 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также нанесла удары по скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах проведения специальной военной операции.