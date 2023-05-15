Спецоперация 15 мая 2023, 06:55 Украинские войска из страха превратили Снигиревку во временный перевалочный пункт Глава района Барбашов: ВСУ из страха перед авиацией РФ перестали размещаться в Снигиревке Пресс-служба Минобороны

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После апрельских ударов российских войск Вооруженные силы Украины передумали создавать в Снигиревке постоянные базы и стали использовать ее как логистический пункт для переправки сил в другие населенные пункты. Руководитель российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов рассказал об этом РИА «Новости».

В феврале украинские подразделения пытались построить в Снигиревке танковую базу. В апреле Вооруженные силы России успешно нанесли удары по нескольким военным объектам.

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«По пути перемещения в направлении Кривого Рога российская авиация нанесла по ним эффективный удар. <…> На постоянное расположение там теперь боятся располагать войска и технику», — сказал Юрий Барбашов.

ВСУ не предпринимали новых попыток сделать Снигиревку постоянным местом дислокации, однако несколько дней назад там опять заметили украинские подразделения. По словам главы администрации, приехали около двух рот военнослужащих с техникой, но задерживаться не стали. Этот населенный пункт решили использовать лишь как логистический пункт для переброски сил в сторону Берислава, Кривого Рога и Херсона.

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что за прошедшие сутки российские подразделения ударили по временному лагерю украинских националистов вблизи Катериновки ДНР, огневым позициям ВСУ в Часовом Яре и Белогоровке.