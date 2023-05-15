Спецоперация 15 мая 2023, 05:44 Российские артиллеристы ударили по пункту дислокации «Азова» в ДНР Артиллеристы группировки «Юг» ударили по пункту дислокации «Азова» в ДНР РИА «Новости»

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Артиллеристы ВС России ударили по пункту временной дислокации нацбатальона «Азов»* в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев в комментарии РИА «Новости».

По словам Астафьева, артиллерийские подразделения южной группировки войск выполнили огневые налеты по пункту временной дислокации противника в районе Катериновки. Также они атаковали огневые позиции ВСУ в Белогоровке и Часов Яре.

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Российские военные ликвидировали склад с боеприпасами украинских солдат, семь единиц военной автомобильной техники, две огневые позиции артиллерии противника и 120-миллиметровый миномет.

Авиация группировки ударила по пункту временной дислокации 25-го батальона 5-й бригады ВСУ. Это произошло в населенном пункте Красное.

Разведчики подразделения специального назначения на направлении Кременная — Сватово показали работу с оптико-электронным комплексом «Ирония». Как отметил оператор комплекса, спрятаться от него невозможно. Противник будет уничтожен несмотря на все попытки маскировать свою технику и укрываться.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.