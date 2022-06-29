Украинские войска дважды за сутки обстреляли ЛНР

Власти Луганской Народной Республики зафиксировали за сутки два обстрела со стороны Украины. Боевики использовали HIMARS и РСЗО «Град», сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Утром 28 июня ВСУ атаковали Перевальск. В 07:20 они выпустили при помощи американской РСЗО M142 HIMARS одну ракету. Специалисты обнаружили фрагменты управляемой ракеты GMLRS М30 калибром 240 миллиметров с кассетной боевой частью производства американской фирмы Lockheed Martin.

Эта РСЗО вошла в последний пакет военной помощи от США. Боевики использовали ее впервые. В результате атаки никто не пострадал, повреждений тоже не зафиксировали.

В 17:45 украинские военные обстреляли Попасную. Они выпустили 16 снарядов с применением РСЗО БМ -21 «Град». Обе атаки вели с огневых позиций в районе Бахмута.