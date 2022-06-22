Украинские боевики заминировали обочины автодороги по улице Героев Труда в Славянске Краматорского района. Местных жителей они умышленно не предупредили об этом.

Как сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев, дорога примыкает к крупной трассе М-03.

При этой провокации украинских военных пострадать могут мирные люди, отметили в Минобороны РФ. Мизинцев также отметил, что киевский режим снова попытается обвинить в этом российских военнослужащих.

«В результате (провокации — прим. ред.) могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по отработанному сценарию обвинит российских военнослужащих в неизбирательных ударах», — привели «Известия» слова генерал-полковника.

В ходе спецоперации войска РФ не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, напомнил Мизинцев.

До этого представитель Минобороны России уже рассказал об очередной провокации со стороны украинских военных, которую они устроили в ДНР. В Авдеевке бойцы ВСУ взорвали школу. После они разослали местным и западным журналистам сфабрикованные фотографии и видео, обвинив в уничтожении учебного заведения российский военных.