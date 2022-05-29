Украинские военные выпустили по Ясиноватой 15 ракет из «Града»

Бойцы ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР еще 15 ракет из РСЗО «Град». Об этом сообщили в представительстве народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как заявило представительство в своем Telegram-канале, обстрелы Ясиноватой зафиксировали со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Атака произошла в 23:10 по московскому времени в субботу, 28 мая.

«Выпущено 15 ракет из БМ-21 „Град“» — уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.

Ранее представительство народной республики сообщало об 11 обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск. Военные стреляли в том числе и из РСЗО «Град».

Город Ясиноватая находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка. К западу от него в течение восьми лет находилась линия соприкосновения с боевыми позициями войск ВСУ. Украинские военные продолжают обстреливать эту территорию. Как заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, националисты оборудуют огневые точки в детских садах и школах в населенных пунктах ДНР.