Украинские националисты и бойцы ВСУ оборудовали огневые точки в детских садах и школах в населенных пунктах ДНР. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Славянске Донецкой Народной Республики в зданиях школ № 14 и 20 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО», — заявил генерал-полковник.

Он добавил, что боевики насильно удерживают в школах жителей соседних домов. Националисты завели людей в учебные заведения под предлогом обеспечения их безопасности.

«В Бахмуте Донецкой Народной Республики в детском саду № 49 и школе № 18 дислоцированы подразделения ВСУ и иностранные наемники, а на подступах к зданиям развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки», — отметил Мизинцев.

По его словам, огневые позиции и склады боеприпасов также сделали на нижних и верхних этажах жилых домов в Карловке. Боевики запрещают местным жителям выходить из своих квартир. Все попытки выбраться они жестко пресекают.

Еще один опорный пункт ВСУ появился в горном техникуме в Лисичанске в ЛНР. В подвале украинские бойцы сделали склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили тяжелое вооружение.