Украину обвинили в попытке изолировать ЗАЭС | 360°

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Украину обвинили в попытке изолировать ЗАЭС

Член Запорожской ВГА Рогов: Украина хочет изолировать ЗАЭС от энергосистемы

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Член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина продолжает обстрелы ЗАЭС. ВСУ добиваются изоляции электростанции от энергосистемы региона, сообщило РИА «Новости».

Рогов отметил, что украинские военные хотят уничтожить инфраструктуру региона. Ранее они уже нанесли повреждения ЛЭП, от которой питалась ЗАЭС. В результате пришлось остановить один из энергоблоков станции и перевести ее на питание от дизель-генераторов.

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«Сейчас линии в сторону подконтрольной киевскому режиму территории Украины восстановлены и украинская сторона возобновила подпитку атомной станции. <…> Поэтому они стараются сделать все возможное, чтобы АЭС замыкалась только на их энергосистему», — подчеркнул Рогов.

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Политолог Сергей Марков выразил РИА ФАН мнение, что Украина всеми силами пытается заставить Россию передать контроль над Запорожской АЭС. Ее действия курируют Соединенные Штаты.

Специальная военная операция РФ на Украине

Обстановка в Запорожье

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