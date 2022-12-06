Спецоперация 06 декабря 2022, 09:16 Украинские военные обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке Мэр Горловки Приходько опубликовал фото последствий обстрела ВСУ завода «Стирол» Telegram

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После обстрела со стороны ВСУ завод химического концерна «Стирол» в Горловке получил серьезные повреждения. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. Он опубликовал фотографии выбитых стекол в корпусах предприятий и сломанного оборудования.

Фото: Telegram-канал мэра Горловки Ивана Приходько Фото: Telegram-канал мэра Горловки Ивана Приходько Фото: Telegram-канал мэра Горловки Ивана Приходько Фото: Telegram-канал мэра Горловки Ивана Приходько Фото: Telegram-канал мэра Горловки Ивана Приходько Фото: Telegram-канал мэра Горловки Ивана Приходько

«Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских террористов зафиксировано попадание вражеского снаряда на территории ГП „Стирол“», — написал Иван Приходько.

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По его словам, обошлось без пострадавших. Мэр уточнил, что снаряды повредили парокотельный цех, а также установку ультра- и нанофильтрации. Всего зафиксировали четыре попадания украинских боеприпасов по территории завода.

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В начале ноября ВСУ ударили по заводу «Стирол» в Горловке, одного человека ранили. Вследствие прямых попаданий снарядов были повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия.