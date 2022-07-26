Украинские военные обстреляли Горловку и Михайловку в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по пять снарядов по населенным пунктам Горловка и Михайловка в ДНР. Военные использовали снаряды калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Первым обстреляли город Горловку. ВСУ запустили по нему пять 122-миллиметровых снарядов в 18:20 по московскому времени. Огонь вели со стороны населенного пункта Дылеевка.

Через 45 минут из населенного пункта Новгородское атаковали село Михайловка. По нему также выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Днем украинские военные обстреляли Республиканскую клиническую психиатрическую больницу Минздрава Донецкой Народной Республики. По словам главы администрации Донецка Алексея Кулемзина, в результате атаки есть пострадавшие.