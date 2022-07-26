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    26 июля 2022, 13:19

    ВСУ обстреляли психбольницу в ДНР

    Минздрав ДНР сообщил о пострадавших от обстрела психиатрической больницы со стороны ВСУ

    Александр Иванов

    ВСУ открыли огонь по Республиканской клинической психиатрической больнице Минздрава ДНР. Об этом в Теlеgrаm-канале сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

    Лечебница находится в Куйбышевском районе города.

    «По предварительным данным имеются разрушения, есть пострадавшие», — сообщил Кулемзин.

    Он отметил, что детали произошедшего пока выясняются.

    Позднее Кулемзин сообщил, что под обстрел со стороны ВСУ также попал и Киевский район Донецка. Информацию подтвердили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

    «Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 11:45 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы). Выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра», — сообщили представители ведомства.

    Также в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в 12:04 по местному времени ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град». Это заявление ведомств процитировал RT.