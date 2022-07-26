ВСУ обстреляли психбольницу в ДНР

ВСУ открыли огонь по Республиканской клинической психиатрической больнице Минздрава ДНР. Об этом в Теlеgrаm-канале сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Лечебница находится в Куйбышевском районе города.

«По предварительным данным имеются разрушения, есть пострадавшие», — сообщил Кулемзин.

Он отметил, что детали произошедшего пока выясняются.

Позднее Кулемзин сообщил, что под обстрел со стороны ВСУ также попал и Киевский район Донецка. Информацию подтвердили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 11:45 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы). Выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра», — сообщили представители ведомства.

Также в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в 12:04 по местному времени ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град». Это заявление ведомств процитировал RT.