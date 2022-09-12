Союзные войска взяли под контроль город Красный Лиман | 360°

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Союзные войска взяли под контроль город Красный Лиман

НМ ЛНР: Союзные войска взяли под контроль Красный Лиман в ДНР

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Союзные войска Луганской, Донецкой народных республик и ВС РФ взяли под контроль город Красный Лиман в ДНР. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

«Город находится под полным контролем подразделений НМ ДНР и ЛНР, а также ВС РФ. Наши бойцы успешно отражают все атаки противника, находясь на своих боевых постах. Жители благодарят своих защитников за то, что они отстояли город», — заявил представитель ведомства.

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Боец НМ ДНР с позывным Красный призвал не верить фейкам в интернете об обстановке на фронте.

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«Вот, мы здесь. Мы стоим, все нормально. Противник пытается прорваться, но мы держим оборону и не даем ему сюда пройти», — сообщил Красный.

Ранее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что за прошедшие сутки бойцы республики уничтожили до 35 боевиков ВСУ, три бронетранспортера и восемь единиц спецтехники.

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