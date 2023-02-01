Спецоперация 01 февраля 2023, 19:58 Украинские военные не выбили ВС России ни с одной позиции в зоне СВО Врио главы Херсонской области Сальдо: ВСУ не выбили российских военных ни с одной позиции

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Вооруженные силы Украины не смогли выбить российские войска ни с одной позиции в ходе проведения специальной военной операции. Об этом РИА «Новости» сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он предложил критикам ведения спецоперации обратить внимание на этот факт.

«Везде, где враг продвинулся, наши части отошли по решениям своего командования. Это действительно были непростые решения, но факт остается фактом», — сказал врио главы Херсонской области.

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Сальдо отметил, что российские военнослужащие, действуя в меньшинстве, регулярно выбивают противника с укрепленных позиций, которые представляют собой настоящие бетонные крепости.

Он подчеркнул, что этот вид боевых действий самый тяжелый и подвластен только отечественным бойцам. Сальдо выразил уверенность в том, российская армия освободит все необходимые города.

Минобороны сообщило, что ВС России за прошедшие сутки ликвидировали четыре склада ВСУ с боеприпасами. Также бойцы российской армии уничтожили цеха предприятия по производству артиллерийских снарядов. Еще три хранилища боеприпасов противника разбили под Херсоном в ходе контрбатарейной борьбы.