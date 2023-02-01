Спецоперация 01 февраля 2023, 15:11 Склады с боеприпасами ВСУ уничтожили в Херсонской области и ДНР Минобороны сообщило об ударах по арсеналам ВСУ в ДНР и Херсонской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные за минувшие сутки уничтожили четыре склада с боеприпасами украинских боевиков, а также цеха предприятия по производству артиллерийских снарядов. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Первый арсенал уничтожили в ходе наступательный действий подразделения «Южной» группировки войск. Бойцы ВС РФ ударили по складу боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ около города Доброволье в Донецкой Народной Республике.

Реклама

Еще три хранилища снарядов противника уничтожили в Херсонской области в районе сел Гавриловка и поселка Антоновка в ходе контрбатарейной борьбы.

Ударами российской авиации и артиллерии уничтожено предприятие в городе Шостка Сумской области, где готовили артиллерийские снаряды для украинских войск.