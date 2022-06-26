Более 120 иностранных наемников собрались в Лисичанске

Более 120 наемников из Великобритании, Франции, США и Польши находятся в Лисичанске. Такую цифру озвучил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

По словам Киселева, сейчас украинские военные пытаются небольшими группами сбежать из Лисичанска. Они стараются попасть в Солидар и Краматорск, а наемники пытаются убежать еще дальше — в район Павлограда.

«Еще в Лисичанске [находятся] поляки — ЧВК, британцы — 37 человек, французы — 21 человек, американцы — 64 человека. Это предварительные данные нашей разведки и информация, которую получаем из Лисичанска от местных жителей», — сказал помощник министра в интервью ТАСС.

Он уточнил, что всего в районе Лисичанска сконцентрированы порядка 12 тысяч бойцов ВСУ.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что российские войска и силы народной республики вошли на территорию Лисичанска. Бои развернулись на территории городской застройки. Военные захватили шахту и так называемый Желатиновый завод. Российские войска и подразделения ЛНР блокировали город с южной стороны.