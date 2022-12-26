Спецоперация 26 декабря 2022, 09:33 Украинские военные на Купянском направлении устроили саботаж Офицер НМ ЛНР Марочко: военные ВСУ на Купянском направлении массово саботируют приказы Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Военнослужащие 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на Купянском направлении стали массово отказываться выполнять приказы. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в своем Telegram-канале объяснил это неукомплектованностью украинских войск.

«Личный состав начал массово саботировать приказы вышестоящего командования», — рассказал он.

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Разведка выяснила, что военнослужащие ВСУ посчитали необоснованными большие потери в своих рядах и перестали слушаться начальство. Бригаде не хватает бойцов, вооружения и техники, она неукомплектована и потому небоеспособна.

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По его словам, украинские войска понесли большие потери. Только под Артемовском ежедневно погибают по 500 человек, почти столько же — в районе Сватово и Соледара. Командование привлекло большее число наемников. Андрей Марочко рассказал, что, судя по перехваченным переговорам, у линии боевого соприкосновения служат бойцы около 30 стран.