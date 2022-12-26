Спецоперация 26 декабря 2022, 08:39 Марочко сообщил о находящихся на линии соприкосновения в ЛНР наемниках из 30 стран Офицер НМ ЛНР Марочко: на стороне Украины в Донбассе воюют наемники из более чем 30 стран РИА «Новости»

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Наемники из более чем 30 государств остаются в зоне ответственности второго армейского корпуса ЛНР на линии боевого соприкосновения. Об этом РИА «Новости» заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. При этом он сослался на разведданные.

По его словам, больше всего там людей с английской речью, но разными диалектами. Также бойцы НМ ЛНР заметили противников, говорящих на французском, немецком, польском и итальянском языках.

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«За истекающий месяц в ходе анализа выявлено присутствие наемников в ВСУ из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья», — отметил Марочко.

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Ранее командир батальона 2-го армейского корпуса НМ ЛНР с позывным Чечен рассказал агентству, что ВСУ перебрасывают наемников из стран Запада на Лисичанский участок фронта. Руководство украинской армии приняло такое решение из-за бегства с данных позиций своих военных.