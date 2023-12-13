Спецоперация 13 декабря 2023, 11:55 Украинские военные атаковали гражданские объекты на левобережной части Херсонской области ВСУ нанесли почти 100 ударов по гражданским объектам на левом берегу Днепра Министерство обороны Украины

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Украинские боевики почти 100 раз за сутки раз обстреляли гражданские объекты, расположенные на территории Херсонской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

«За прошедшие сутки украинская армия нанесла по левому берегу Днепра в Херсонской области в общей сложности 97 ударов из ствольной артиллерии», — отметило издание.

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По словам источника агентства, от артиллерийских ударов пострадали населенные пункты около береговой линии: Алешки, Новая Каховка, Саги и другие. ВСУ открывали огонь в разное время суток — 65 обстрелов зафиксировали днем, еще 32 попадания — ночью.

«Под огонь ВСУ также попали Казачьи Лагери, Обрывка, Днепряны, Пролетарка, Голая Пристань, Корсунка», — указал собеседник издания.

Информацию о возможных жертвах и разрушениях он не озвучил.

Ранее ВС России уничтожили командный пункт ВСУ, расположенный в зоне СВО. Российские разведчики узнали координаты вражеского штаба и передали их артиллеристам, после чего военные нанесли удар по командному пункту с помощью гаубиц «Д-20».