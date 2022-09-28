Украинские военные атаковали гостиницу в Херсоне | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 15:28 Поделиться Telegram

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Viber Украинские военные атаковали гостиницу в Херсоне Минздрав Херсонской области сообщил об атаке ВСУ на гостиницу «Колос» РИА «Новости»

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Украинские войска нанесли ракетный удар по гостинице «Колос» в Херсоне, пострадали мирные люди. Об этом сообщил глава областного Минздрава Вадим Ильмиев, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Очередной привет от Украины. Вновь украинская власть показала, как „любит“ жителей Херсона. К несчастью, пострадали мирные люди, медицинские учреждения города оказывают им помощь, их состояние стабильное», — сказал Ильмиев.

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Министр подчеркнул, гостиница являлась гражданским объектом, в ней находились исключительно мирные люди.

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«Херсонцы — мудрые люди, и они сделали правильный выбор. Мы не хотим находиться на Украине, хотим жить вместе с Россией и быть с ней единым целым», — добавил он.

На прошедшем референдуме в Херсонской области 87,05% голосовавших поддержали вхождение в состав России.

Сообщалось, что руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сделал прошение к президенту России Владимиру Путину о присоединении региона к РФ.

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