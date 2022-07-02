Пентагон обнародовал очередной пакет военной помощи Украине

Очередной пакет военной помощи Украине включает два передвижных зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS и четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы на общую сумму 820 миллионов долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Тодд Брессил в письменном заявлении, его привел ТАСС.

«Сегодня днем министерство обороны [США] объявило о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на сумму 820 миллиона долларов», сообщил Брессил.

Кроме радаров и ЗРК в список вошли наборы боеприпасов для мобильных РСЗО HIMARS и 150 тысяч снарядов 155 калибра. Общая помощь Украине, предоставленная правительством Джо Байдена, составила 7,6 миллиарда долларов, уточнил пресс-секретарь Пентагона.

«Соединенные Штаты продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине средства для удовлетворения ее меняющихся потребностей на поле боя», — заявил Брессил.