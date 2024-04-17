Мир 17 апреля 2024, 08:34 Украина начала создавать подобие партизанского движения во времена УПА под Харьковом Марочко: Украина готовит «спящие» террористические ячейки под Харьковом Unsplash

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Украинские спецслужбы пытаются организовать «спящие» террористические ячейки в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

«В ряде населенных пунктов Харьковской области, украинскими спецслужбами во взаимодействии с радикалами и националистами создаются террористические „спящие ячейки“», — указал он.

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По его словам, эти ячейки планируют начать свою деятельность после освобождения российскими войсками населенных пунктов в Харьковской области.

Украинские спецслужбы подбирают членов группировки из числа местных жителей. Чтобы завербовать людей, они применяют шантаж и угрозы. В задачи «партизан» входит разведка и диверсии. Также они должны дискредитировать российские войска и военно-политическое руководство.

Спецслужбы Украины на подконтрольных им территориях Харьковской области организовали небольшие схроны с оружием, боеприпасами и средствами связи, резюмировал Марочко.