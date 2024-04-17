17 апреля 2024, 08:34
Украина начала создавать подобие партизанского движения во времена УПА под Харьковом
Марочко: Украина готовит «спящие» террористические ячейки под Харьковом
Украинские спецслужбы пытаются организовать «спящие» террористические ячейки в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.
«В ряде населенных пунктов Харьковской области, украинскими спецслужбами во взаимодействии с радикалами и националистами создаются террористические „спящие ячейки“», — указал он.
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По его словам, эти ячейки планируют начать свою деятельность после освобождения российскими войсками населенных пунктов в Харьковской области.
Украинские спецслужбы подбирают членов группировки из числа местных жителей. Чтобы завербовать людей, они применяют шантаж и угрозы. В задачи «партизан» входит разведка и диверсии. Также они должны дискредитировать российские войска и военно-политическое руководство.
Спецслужбы Украины на подконтрольных им территориях Харьковской области организовали небольшие схроны с оружием, боеприпасами и средствами связи, резюмировал Марочко.
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