Спецоперация 16 марта 2023, 11:18 Власти ДНР не увидели предпосылок к выводу ВСУ из Артемовска Врио главы ДНР Пушилин заявил об отсутствии предпосылок к выводу ВСУ из Артемовска РИА «Новости»

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Российские военные не видят предпосылок к тому, что украинское командование начнет вывод своих подразделений из города Артемовска в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, его слова привел ТАСС.

«Поставки боеприпасов ВСУ в Артемовск очень сильно осложнились, однако предпосылок к выводу подразделений ВСУ из города на данный момент нет», — сказал он.

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Бойцы частной военной компании «Вагнер» перекрыли основные дороги, ведущие в Артемовск. Также стало известно, что ВСУ утратили контроль над железнодорожной веткой, связывающей Артемовск с Часовым Яром.

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что часть украинских боевиков уже покинула Артемовск по проселочным дорогам и через лесопосадки. Также ВСУ предпринимают попытки контрнаступления, однако все они завершаются неудачей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что командование ВСУ приняло решение усиливать группировку войск в Артемовске.