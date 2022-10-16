Количество погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до трех человек | 360°

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Количество погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до трех человек

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о третьем погибшем при обстреле города со стороны ВСУ

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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки погибли трое местных жителей. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате карательного обстрела Куйбышевского района погиб мужчина 1955 года рождения», — написал глава Донецка в своем Telegram-канале.

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Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявлял о двух жертвах. Как уточнил Кулемзин, украинские снаряды попали по трем частным домам. Здания остались без стен и окон.

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«После прямого попадания в один из них произошло возгорание и получили повреждения газовая труба, кровля, остекление», — отметил мэр города.

ВСУ обстреливали Донецк в ночь на воскресенье, 16 октября. Во время атаки украинские военные попали в здание администрации Донецка. В результате пострадали пять человек. Всех раненых доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Днем обстрелы города продолжались. ВСУ выпускали снаряды из населенного пункта Красногоровка по Кировскому и Петровскому районам. Местных жителей призвали не выходить из укрытий без особой необходимости.

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

Донецк

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