07 марта 2023, 09:52
Стало известно, что большинство солдат ВСУ на Купянском направлении не имеют боевого опыта
Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ перебрасывают на Купянское направление неопытных бойцов
Командование ВСУ перебрасывает на Купянское направление неподготовленных военнослужащих — в результате боевого опыта нет у 80% солдат на данном направлении, а многие даже не проходили обучение. Об этом ТАСС рассказал отставной подполковник Народной Милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
«В районах населенных пунктов Новоселовское и Куземовка в связи с большими потерями в подразделениях украинскому командованию на постоянной основе приходится восполнять безвозвратные и санитарные потери неподготовленными и неквалифицированными кадрами», — пояснил Марочко.
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Украинское командование лишь поддерживает «мнимую боеспособность» подразделений, подчеркнул он. В них не проводили боевого слаживания и по всем правилам их нельзя считать готовыми к бою. При этом в докладах по укомплектованности подразделений указывается, что все «соответствует допустимым значениям».
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Ранее Марочко также сообщил, что ВСУ пытаются усилить группировку в Артемовске, чтобы ВС России не окружили его полностью.
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