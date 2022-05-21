Украинские боевики в Донбассе в районе завода в Рубежном из минометов расстреляли позицию раненой девушки-снайпера после ее просьбы об эвакуации. Об этом рассказал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, его слова передало РИА «Новости».

«Одна девушка-снайпер была ранена в районе завода, и она по рации вызывала помощь, просила, чтоб ее эвакуировали, так как она была ранена», — сообщил Алаудинов.

После просьбы о помощи по позиции снайпера открыли огонь. Украинские силовики, понимая, что не смогут помочь обездвиженной девушке, накрыли квадрат минометным огнем и убили ее.

«То есть, технология ведения боевых действий у них очень своеобразная», — подчеркнул Алаудинов.

Помощник Кадырова добавил, что если бы не действия ВСУ, девушка попала бы в плен и осталась жива.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинских боевиков сложить оружие и не строить иллюзии, что они — защитники отечества. Больше всех украинский народ защищает российский президент, и «Азовсталь» тому подтверждение.