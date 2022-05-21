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    21 мая 2022, 22:07

    Украинские силовики убили свою же раненую снайпершу

    Помощник главы Чечни Алаудинов: ВСУ убили свою же раненую девушку-снайпера в Донбассе

    Полина Созыкина

    Украинские боевики в Донбассе в районе завода в Рубежном из минометов расстреляли позицию раненой девушки-снайпера после ее просьбы об эвакуации. Об этом рассказал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, его слова передало РИА «Новости».

    Украинские силовики убили свою же раненую снайпершу

    «Одна девушка-снайпер была ранена в районе завода, и она по рации вызывала помощь, просила, чтоб ее эвакуировали, так как она была ранена», — сообщил Алаудинов.

    После просьбы о помощи по позиции снайпера открыли огонь. Украинские силовики, понимая, что не смогут помочь обездвиженной девушке, накрыли квадрат минометным огнем и убили ее.

    «То есть, технология ведения боевых действий у них очень своеобразная», — подчеркнул Алаудинов.

    Помощник Кадырова добавил, что если бы не действия ВСУ, девушка попала бы в плен и осталась жива.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинских боевиков сложить оружие и не строить иллюзии, что они — защитники отечества. Больше всех украинский народ защищает российский президент, и «Азовсталь» тому подтверждение.