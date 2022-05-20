Кадыров призвал боевиков ВСУ сложить оружие, иначе пощады не будет

Украинцев больше всех защищает российский президент Владимир Путин, и пример тому — «Азовсталь», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в видеообращении в Telegram-канале. Он призвал националистов, сопротивляющихся на севере Донецка, сложить оружие, пока их не загнали в угол и не уничтожили.

Он напомнил, что их дома ждут жены и дети. Этим они покажут, что Россия и Украина могут жить в мире и согласии. Глава Чечни заявил, что не будет пощады тем, кто взял в руки оружие.

«Сегодня мы видим, как с „Азовстали“ сдались в плен одиозные бандеровцы, нацики, шайтаны. Мучились сами и мучили мирных жителей», — отметил Кадыров.

Он отметил, что сдавшиеся с «Азовстали» «шайтаны» обманули много молодежи, которая пошла за их идеологией и погибла. А сами они «не стесняясь, сдались и сложили оружие». Также Кадыров указал на тот факт, что президент Зеленский ничем не помог «самым главным командирам», а простым солдатам и подавно не поможет.

«Мы не хотим убивать, мы не хотим разрушать, мы хотим убрать из Украины шайтанов и ту политику, которую там проводит Запад совместно с НАТО. Они делают все, чтобы разрушить суверенное государство Россию через Украину», — заявил Кадыров и призвал украинцев не слушать НАТО и Америку.

Он напомнил пример Афганистана, Сирии и Ирака, где США продемонстрировали свое господство, убивая мирных жителей.