Киевский режим планирует очередную провокацию с целью дискредитировать российские вооруженные силы. Украинские националисты собираются разместить новые американские РСЗО в городе Шостка Сумской области и вести удары по приграничным территориям России.

Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно достоверной оперативной информации, украинские боевики по приказу СБУ планируют обстрелы территории Российской Федерации из жилых районов города. Националисты рассчитывают спровоцировать российских военных на ответный огонь. По задумке киевского режима, таким образом они смогут обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах по гражданским объектам и жертвах среди мирного населения.

Для фиксирования провокации Украина планирует привлечь западных журналистов, готовых подтвердить и распространить фейковые новости о якобы «убийствах мирных жителей русскими», сообщил Мизинцев.

Верховная рада уволила главного украинского «фейкоплета» Людмилу Денисову, которая занимала пост уполномоченного по правам человека. Именно Денисова была автором многочисленных обвинений якобы в изнасиловании и других преступлениях российских военных. Депутаты Рады заявили о потери доверия и неисполнении служебных обязанностей и проголосовали за увольнение Денисовой с поста омбудсмена.