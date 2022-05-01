01 мая 2022, 08:48
Украинские националисты обстреляли Ясиноватую из «Града»
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
В ночь на 1 мая украинские военные обстреляли населенный пункт Ясноватая в Донецкой Народной Республике из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Всего нацисты выпустили три снаряда со стороны населенного пункта Авдеевка.
Накануне ВСУ обстреляли Донецк. В Петровском районе пострадал один мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что в 03:35 по Петровскому району Донецка выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра.