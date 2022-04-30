Мирные жители в ДНР получили ранения в результате обстрелов украинских войск

В результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск пострадали восемь мирных жителей. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении восьми мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) ранее освобожденных территорий Республики», — сказано в сообщении СЦКК ДНР в Telegram-канале. Ранения получили один мужчина и семь женщин.

Как указало представительство, общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территории ДНР составляет 1301 человек, в их числе 67 детей.

Накануне ВСУ обстреляли Донецк. В Петровском районе пострадал один мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК заявило, что в 03:35 по Петровскому району Донецка выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра.