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    26 июня 2022, 22:23

    Украинские боевики побросали западное оружие на территории завода «Азот»

    RT: украинские военные оставили на территории завода «Азот» поставляемое Западом оружие

    Валерия Шафирко

    Украинские военные побросали на территории химзавода «Азот» образцы поставленных западными странами вооружений. Об этом сообщил корреспондент RT Игорь Жданов в своем Telegram-канале.

    Народная милиция Луганской народной Республики (ЛНР) уже начала осваивать обнаруженные трофеи.

    «Очень благодарят Киев и коллективный Запад за то, что экономят республиканский боекомплект», — указано в сообщении.

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные обнаружили брошенный склад с зарубежным оружием в одном из освобожденных населенных пунктов Харьковской области. Там же располагалось и место жительства украинских военных.

    Один из российских военных рассказал, что в импровизированном хранилище, которое было оборудовано в одном из жилых домов, нашли неиспользованные ПЗРК Javelin и NLAW, брошенные украинскими бойцами при отступлении.