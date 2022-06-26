Украинские боевики побросали западное оружие на территории завода «Азот»

Украинские военные побросали на территории химзавода «Азот» образцы поставленных западными странами вооружений. Об этом сообщил корреспондент RT Игорь Жданов в своем Telegram-канале.

Народная милиция Луганской народной Республики (ЛНР) уже начала осваивать обнаруженные трофеи.

«Очень благодарят Киев и коллективный Запад за то, что экономят республиканский боекомплект», — указано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные обнаружили брошенный склад с зарубежным оружием в одном из освобожденных населенных пунктов Харьковской области. Там же располагалось и место жительства украинских военных.

Один из российских военных рассказал, что в импровизированном хранилище, которое было оборудовано в одном из жилых домов, нашли неиспользованные ПЗРК Javelin и NLAW, брошенные украинскими бойцами при отступлении.