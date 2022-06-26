Российские военные нашли склад с брошенным иностранным оружием бойцов ВСУ

Российские военные обнаружили брошенный склад с зарубежным оружием в одном из освобожденных населенных пунктов в Харьковской области. Там же располагалось и место жительства бойцов ВСУ.

В импровизированном хранилище нашли неиспользованные ПЗРК Javelin и NLAW, брошенные украинскими бойцами при отступлении. Склад размещался в одном из жилых домов, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Здесь можно наблюдать абсолютно новые комплекты NLAW, Javelin, которые будут переданы народному ополчению ДНР для продолжения выполнения задач уничтожения бойцов киевского режима», — рассказал один из российских военнослужащих.

В доме, где жили украинские бойцы, также российские военнослужащие обнаружили нацистскую символику. Ею были разрисованы стены.

Российские саперы продолжают очищать территории в Донецкой и Луганской народных республиках. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев ранее сообщал, что уже обезврежено почти 30 тысяч боеприпасов.