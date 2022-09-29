Украинские боевики обстреляли из HIMARS населенные пункты ЛНР | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 07:46 Поделиться Telegram

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Viber Украинские боевики обстреляли из HIMARS населенные пункты ЛНР СЦКК ЛНР сообщил об атаке ВСУ из HIMARS на Лисичанск и Перевальск РИА «Новости»

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Украинские военные ударили по населенным пунктам Лисичанск и Перевальск в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Всего националисты выпустили восемь ракет типа M31 GMLRS.

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В результате обстрела в Лисичанске пострадало здание городского водоканала.

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Также минувшей ночью украинские военные вновь ударили по Донецку, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник выразил уверенность, что все ответственные за обстрелы республики в скором времени понесут наказание. Он добавил, что украинские боевики наносят удары по детским садам, школам, больницам. Под снарядами гибнут мирные люди, в том числе дети.

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