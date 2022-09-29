Украинские боевики обстреляли из HIMARS населенные пункты ЛНР | 360°

Все новости

Криминал

29 сентября 2022, 10:02

Пьяный дебошир напал на колледж парикмахеров во Владивостоке

Подмосковье

29 сентября 2022, 10:01

Лицей на улице Ленина капитально отремонтировали в микрорайоне Климовск города Подольска

Реклама

Подмосковье

29 сентября 2022, 09:43

Очаг дерматита коз устранили в Домодедове

Подмосковье

29 сентября 2022, 09:39

Социальных предприятий стало больше в Подмосковье

Подмосковье

29 сентября 2022, 09:39

Подмосковье поделится практикой поддержки предпринимателей с другими регионами

Общество

29 сентября 2022, 09:34

Глава Минспорта не исключил предоставления отсрочки спортсменам от частичной мобилизации

Деньги

29 сентября 2022, 09:26

Минэнерго России исключило консервацию скважин проекта «Сахалин-1»

Мир

29 сентября 2022, 09:23

Токаев исключил День первого президента Казахстана из списка госпраздников

Спецоперация

29 сентября 2022, 09:12

«Нет равных в небе». Работу вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации сняли на видео

Спецоперация

29 сентября 2022, 07:46

Украинские боевики обстреляли из HIMARS населенные пункты ЛНР

СЦКК ЛНР сообщил об атаке ВСУ из HIMARS на Лисичанск и Перевальск

Читать 360tv в

Украинские военные ударили по населенным пунктам Лисичанск и Перевальск в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Всего националисты выпустили восемь ракет типа M31 GMLRS.

Реклама

В результате обстрела в Лисичанске пострадало здание городского водоканала.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Реклама

Также минувшей ночью украинские военные вновь ударили по Донецку, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник выразил уверенность, что все ответственные за обстрелы республики в скором времени понесут наказание. Он добавил, что украинские боевики наносят удары по детским садам, школам, больницам. Под снарядами гибнут мирные люди, в том числе дети.

ЛНР

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама