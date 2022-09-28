Пасечник заявил, что все военные преступники понесут наказание за обстрелы ЛНР | 360°

Все новости

Важное

28 сентября 2022, 16:07

ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных россиян

Власть

28 сентября 2022, 16:05

МИД России призвал Байдена к ответу за аварии на «Северных потоках»

Реклама

Эксклюзив

28 сентября 2022, 15:55

Украинских военных ждет нечто страшное после референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях

Мир

28 сентября 2022, 15:50

МИД Грузии осудил прошедшие в Донбассе референдумы

Знаменитости

28 сентября 2022, 15:46

Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины

Мир

28 сентября 2022, 15:39

Русофобов нельзя недооценивать. Польша экспортирует ненависть к России по всему миру

Подмосковье

28 сентября 2022, 15:36

Незаконный сброс сточных вод в реку Купелинку пресекли в Ленинском округе

Важное

28 сентября 2022, 15:36

Власти Запорожской области попросили Путина рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав РФ

Армия

28 сентября 2022, 15:33

Портал «Объясняем.рф» объяснил отсутствие мобилизации срочников

Мир

28 сентября 2022, 12:54

Пасечник заявил, что все военные преступники понесут наказание за обстрелы ЛНР

Глава ЛНР Пасечник: все военные преступники понесут наказание за обстрелы республики

Читать 360tv в

Военные преступники, которые отдавали приказы об обстрелах населенных пунктов Луганской Народной Республики, понесут наказание, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он выразил уверенность, что вместе с Россией удастся восстановить справедливость, несмотря на молчание всего цивилизованного мира.

Пасечник подчеркнул, что на протяжении восьми лет жители ЛНР подвергаются жестоким обстрелам и геноциду со стороны властей Украины.

Реклама

«В бессильной злобе от безуспешных попыток вторгнуться на территорию ЛНР и неудач в открытом бою с защитниками республики неонацисты только усилили террор и обстрелы гражданской и промышленной инфраструктуры», — отметил Пасечник в обращении к президенту России Владимиру Путину.

Реклама

Глава ЛНР добавил, что ВСУ уничтожают школы, больницы, детские сады, гибнут старики, женщины и дети. Мировая общественность игнорирует эти преступления.

«Все эти восемь лет только Российская Федерация оказывала и продолжает оказывать всеобъемлющую помощь жителям Донбасса, и у нас нет никаких сомнений, что вместе мы добьемся справедливости», — подчеркнул он.

Пасечник выразил уверенность, что военные преступники предстанут перед судом, а все, кто отдает преступные приказы, понесут заслуженное наказание.

ЛНР

ВСУ

Россия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама