Пасечник заявил, что все военные преступники понесут наказание за обстрелы ЛНР | 360°

Мир 28 сентября 2022, 12:54 Поделиться Telegram

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Viber Пасечник заявил, что все военные преступники понесут наказание за обстрелы ЛНР Глава ЛНР Пасечник: все военные преступники понесут наказание за обстрелы республики РИА «Новости»

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Военные преступники, которые отдавали приказы об обстрелах населенных пунктов Луганской Народной Республики, понесут наказание, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он выразил уверенность, что вместе с Россией удастся восстановить справедливость, несмотря на молчание всего цивилизованного мира.

Пасечник подчеркнул, что на протяжении восьми лет жители ЛНР подвергаются жестоким обстрелам и геноциду со стороны властей Украины.

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«В бессильной злобе от безуспешных попыток вторгнуться на территорию ЛНР и неудач в открытом бою с защитниками республики неонацисты только усилили террор и обстрелы гражданской и промышленной инфраструктуры», — отметил Пасечник в обращении к президенту России Владимиру Путину.

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Глава ЛНР добавил, что ВСУ уничтожают школы, больницы, детские сады, гибнут старики, женщины и дети. Мировая общественность игнорирует эти преступления.

«Все эти восемь лет только Российская Федерация оказывала и продолжает оказывать всеобъемлющую помощь жителям Донбасса, и у нас нет никаких сомнений, что вместе мы добьемся справедливости», — подчеркнул он.

Пасечник выразил уверенность, что военные преступники предстанут перед судом, а все, кто отдает преступные приказы, понесут заслуженное наказание.

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