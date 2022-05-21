Украинские боевики оборудовали опорные пункты в школах Днепра и населенных пунктах ДНР

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ разместили вооружение и оборудовали опорные пункты в детских садах и учебных заведениях городов Николаев, Днепр, а также в населенных пунктах ДНР. Слова представителя Минобороны привел ТАСС.

«В Донецкой Народной Республике: в Бахмуте на территории школы № 2, в Часов Яре в здании профессионального училища № 77, в поселке Новоэкономическое в детском саду „Солнышко“ и школе № 1 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, а на прилегающей территории разместили военную технику и установки РСЗО», — отметил Мизинцев.

Он добавил, что местное население из близлежащих домов не эвакуировано.

«В Николаеве в здании детского сада № 141 „Звездочка“ и на территории судостроительного лицея подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия и РСЗО. В Днепре в школе № 119 боевиками территориальной обороны оборудован опорный пункт, склад боеприпасов, размещена бронетехника и артиллерия», — также сообщил Мизинцев.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские силовики организовали провокацию, цель которой — дискредитация российских военных.