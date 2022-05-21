Украинские боевики убивали мирных жителей ради антироссийских фейков

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские силовики организовали провокацию, целью которой — дискредитация российских военных. Украинские военные в Николаевке устроили артобстрел жилых домов, в результате которого погибли мирные люди. Журналисты США и Украины засняли процесс, чтобы в дальнейшем распространить кадры в качестве антироссийских фейков. Слова Мизинцева привело РИА «Новости».

«В населенном пункте Николаевка Луганской Народной Республики киевским режимом проведена очередная изощренная акция в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью. В ходе провокации боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненные среди мирного населения», — сказал Мизинцев.

Он добавил, что «репортеры New York Times и украинские журналисты» провели фото- и видеосъемку нанесения ударов и их последствий, «совершенные якобы российскими подразделениями». По словам Мизинцева, эти материалы предполагается распространить на Западе.

Ранее Мизинцев заявил, что бойцы теробороны и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе подвергают местных жителей физическому насилию за доказательства пророссийских взглядов. Последние пытаются обнаружить в телефонах и мессенджерах граждан.