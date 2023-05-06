Спецоперация 06 мая 2023, 12:05 Украинские боевики начали обстрел Белгородской области, один человек пострадал Губернатор Гладков: ВСУ начали обстрел Шебекино, есть пострадавший Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Украинские боевики обстреливают Шебекино — город в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков попросил жителей укрыться в безопасном месте. Сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«По предварительно информации, есть один пострадавший. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы на месте. Вся дополнительная информация будет позже», — написал он.

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По данным Telegram-канала БелПлюс, ВСУ обстреляли школу и территорию бывшего химзавода в Шебекино. Один из снарядов попал по торговому центру, который находится в районе рынка.

Жители сообщают, что в некоторых частях города нет электроэнергии.

Два дня назад, 4 мая, под Белгородом сбили украинский разведывательный беспилотник. Эксперты обнаружили на дроне камеру, которая могла раскрыть российские позиции.