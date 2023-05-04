Спецоперация 04 мая 2023, 10:48 Украинский разведывательный беспилотник сбили под Белгородом Mash: предназначенный для корректировки ударов ракет беспилотник сбили под Белгородом YouTube

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Украинский беспилотник Shark сбили под Белгородом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Дрон предназначен для разведки и корректировки направления ударов ракет ВСУ. В том числе американской реактивной системы залпового огня.

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По данным канала, беспилотный летательный аппарат пересек границу и пролетел около 5,5 километра по территории России. Дрон сбили, он упал в поле. Специалисты осмотрели беспилотник, но взрывчатки в нем не обнаружили. При этом эксперты заметили на устройстве камеру, которая могла раскрыть российские позиции.

В это же день система противовоздушной обороны обнаружила и сбила беспилотник в Воронежской области. Никто из жителей не пострадал, никаких разрушений не было. Губернатор Александр Гусев взял ситуацию под контроль.

Еще два дрона в ночь на 3 мая пытались атаковать Кремль. Летательные аппараты сбили, Следком России завел уголовное дело по факту удара дронов по кремлевской резиденции президента Владимира Путина. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его страна не несет ответственности за ночную атаку беспилотников.