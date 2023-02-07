07 февраля 2023, 09:19
Украинская прокуратура начала разбираться с беспределом в ВСУ
Марочко: прокуратура Украины в зоне СВО разбирается с беспределом в ВСУ
Украинская прокуратура прибыла в зону специальной военной операции (СВО) в связи с многочисленными жалобами военных на нарушение законодательства страны. Об этом заявил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В зоне проведения СВО отмечена работа киевской военной прокуратуры. Прибытие инспекции связано с жалобами на нарушение украинского законодательства командирами на местах», — сказано в сообщении.
Реклама
В частности, речь идет о махинациях с предоставлением услуг нотариуса по отчуждению права собственности на движимое и недвижимое имущество. Кроме того, случаи нарушений связаны с фактом заверения завещаний военных не в пользу родных.
Реклама
Ранее Марочко сообщил, что отправленная Западом ВСУ техника промерзла на Украине. По его словам, украинские военные не научились ее обслуживать.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама