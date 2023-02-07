Спецоперация 07 февраля 2023, 09:19 Украинская прокуратура начала разбираться с беспределом в ВСУ Марочко: прокуратура Украины в зоне СВО разбирается с беспределом в ВСУ Сайт президента Украины

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Украинская прокуратура прибыла в зону специальной военной операции (СВО) в связи с многочисленными жалобами военных на нарушение законодательства страны. Об этом заявил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«В зоне проведения СВО отмечена работа киевской военной прокуратуры. Прибытие инспекции связано с жалобами на нарушение украинского законодательства командирами на местах», — сказано в сообщении.

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В частности, речь идет о махинациях с предоставлением услуг нотариуса по отчуждению права собственности на движимое и недвижимое имущество. Кроме того, случаи нарушений связаны с фактом заверения завещаний военных не в пользу родных.

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Ранее Марочко сообщил, что отправленная Западом ВСУ техника промерзла на Украине. По его словам, украинские военные не научились ее обслуживать.